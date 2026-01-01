Basınçlı yıkayıcı K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

K 7 WCM yüksek basınçlı yıkama makinesi ağır kir için mükemmel çözümler sunar. Patikalarda, yüzme havuzlarında, bisikletlerde veya büyük arabalarda vb. sıklıkla karşılaşılan önemli düzeydeki kirlerle başa çıkmak için tasarlanmıştır. Ekipman yelpazesi, 10 m uzunluğa sahip bir yüksek basınçlı hortum aracılığıyla pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne sahip bir tetik tabancası, pompayı koruyan güvenilir bir su filtresi, bir Vario Power püskürtme borusu (VPS) ve bir kir püskürtücü içerir. Dahili bir su filtresi ayrıca pompayı kir parçacıklarına karşı güvenilir bir şekilde korur. Ayrıca tüm aksesuarlar doğrudan cihazda saklanabilir.

Göz alıcı performans Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir. Deterjan kullanılabilir. Ekipman, deterjanlar için entegre bir emiş mekanizması içerir. Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir. Temiz ve düzenli Hortum, püskürtme borusu, tetik tabancası ve kablo doğrudan cihazda saklanabilir. Hızlı Bağlantı sistemi Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.