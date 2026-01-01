Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily | Kärcher

Temizlik yapmak gerçekten bu kadar basit olabilir: Kärcher VC 6 Cordless ourFamily dikey elektrikli süpürge ile süpürmek gerçek bir keyfe dönüşür. Tek tıkla toz haznesi boşaltma, boost fonksiyonu, zor ulaşılan alanlarda bile temizlik sağlayan ergonomik tasarım ve tozları daha görünür kılarak güvenilir kir toplama performansını garanti eden aktif zemin başlığındaki LED ışıklar, cihazın çok sayıdaki akıllı özelliklerinden sadece birkaçıdır. Sessiz çalışma performansı ve pil durumunu ya da ilgili bildirimleri dilediğiniz an gösteren, kolayca okunabilir pil durum göstergesi cihazın diğer avantajları arasında yer alır. Ayrıca, güç düğmesine sürekli basılı tutma zorunluluğunu ortadan kaldıran pratik Güç Kilidi özelliği de mevcuttur. Entegre şarj fonksiyonuna sahip duvar askısı sayesinde süpürgeyi yerleştirmek ve şarj etmek son derece basittir. Güçlü BLDC motor (250 W) ve 25.2 V akü voltajı bir araya gelerek temizlikteki tüm zorluğu ortadan kaldırır.

İnce ayarlı teknoloji Aktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş 50 dakikalık çalışma süresi 250 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma Aktif zemin başlığı Motorlu silindir ile optimum kir toplama Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar İki aşamalı güç kontrolü Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi İsteğe bağlı yükseltme modu Şarj seçeneği dahil duvar braketi Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları. Pil durumu ekranını temizleyin Kullanımı kolay Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir İsteğe bağlı yükseltme modu Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir