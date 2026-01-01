Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily | Kärcher

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Bataryalı elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.198-670.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Ses güç seviyesi (dB(A))
78
Konteyner kapasitesi (ml)
800
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Motor Gücü (V)
25.2
Kapasite (Ah)
2.5
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 50 approx. 11
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
235
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
235 x 266 x 1130
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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