Yuvarlak darbeli fıskiye CS 90 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-024.0Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için ideal olan, düz olmayan veya eğimli alanlarda kullanıma uygun, güçlü sivri uçlu yuvarlak darbeli fıskiye CS 90. Maks. sulama alanı: 64 m2
Su debisi
24 l/min
2 bar fıskiye
9 m
4 bar fıskiye
9 m
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
58 x 105 x 243
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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