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    Yuvarlak darbeli fıskiye CS 90 | Kärcher

    Kärcher garden sprinkler with a yellow adjustable nozzle and black stake base, isolated on a white background.

    Yuvarlak darbeli fıskiye CS 90

    Sipariş numarası: 2.645-024.0

    Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için ideal olan, düz olmayan veya eğimli alanlarda kullanıma uygun, güçlü sivri uçlu yuvarlak darbeli fıskiye CS 90. Maks. sulama alanı: 64 m2