Комплект для переоборудования EASY!Force 1 – от шланга высокого давления
Для переоснащения аппаратов высокого давления Kärcher с уже имеющимся шлангом высокого давления: комплект переоснащения EASY!Force 1 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой и всеми необходимыми адаптерами до самого сопла.
Комплект переоснащения EASY!Force 1 позволяет использовать суперсовременные технологии EASY!Force с уже имеющимися аппаратами и шлангами высокого давления и при этом экономить деньги. Он включает пистолет EASY!Force (4.118-005), струйную трубку длиной 1050 мм (4.112-000) с разъемом EASY!Lock, адаптер 8 (4.111-036) для сопел высокого давления с разъемом M 18 х 1,5 и адаптер 12 (4.111-046) для шланга высокого давления в сборе с вращающейся муфтой.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,15
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.