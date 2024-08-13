Революционная конструкция пистолета EASY!Force гарантирует оператору принципиально новый уровень комфорта и продолжительное выполнение работ без переутомления: использование силы отдачи водяной струи сводит к нулю усилие удержания рычага пистолета. Этот пистолет впечатляет и высоким качеством материалов: как шарик, так и седло клапана выполнены из керамики, способной противостоять воздействию любых твердых частиц, что гарантирует примерно 5-кратное увеличение срока службы в сравнении с обычными пистолетами.