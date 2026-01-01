Gastgewerbe: Sauberkeit macht Gäste glücklich | Kärcher

Erfolg fängt mit der Planung an
Sauberkeit ist im Gastgewerbe meist der letzte Grund für ein Lob, aber der erste Grund für eine Beschwerde. Daher führt kein Weg daran vorbei, effiziente Reinigungsprozesse zu etablieren und für deren Einhaltung zu sorgen. Kann bereits beim Bau eines Objekts das Thema Reinigung mitgedacht werden, lässt sich später viel Zeit sparen: Ist der Grundriss so geplant, dass er eine einfache Reinigung der Räumlichkeiten gestattet? Werden Materialien eingesetzt, die optisch ansprechend, aber gut zu reinigen sind? Solche Fragen sollten berücksichtigt werden.