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    Gastgewerbe: Sauberkeit macht Gäste glücklich | Kärcher

    Reinigung im Gastgewerbe

    Egal ob Café, Restaurant oder Hotel: Ein Gast möchte nicht nur gut bewirtet werden, gut speisen und trinken – er möchte dies in einem Umfeld tun, das gepflegt und ansprechend ist. Sauberkeit ist also ein wichtiger Wohlfühlfaktor im Gastgewerbe und gleichzeitig ein Indikator in puncto Hygiene. Wo Lebensmittel verarbeitet werden, gelten zudem strenge gesetzliche Vorgaben. Demgegenüber stellen Fachkräftemangel, häufiger Wechsel in der Belegschaft und Kostendruck die Branche vor große Herausforderungen. Um mit wenig Personal dennoch ans Ziel zu kommen, braucht es Planung, stimmige Konzepte und die passende Reinigungsausrüstung.

    Reinigung iim Gastgewerbe mit einem Bürstensauger

    Erfolg fängt mit der Planung an

    Sauberkeit ist im Gastgewerbe meist der letzte Grund für ein Lob, aber der erste Grund für eine Beschwerde. Daher führt kein Weg daran vorbei, effiziente Reinigungsprozesse zu etablieren und für deren Einhaltung zu sorgen. Kann bereits beim Bau eines Objekts das Thema Reinigung mitgedacht werden, lässt sich später viel Zeit sparen: Ist der Grundriss so geplant, dass er eine einfache Reinigung der Räumlichkeiten gestattet? Werden Materialien eingesetzt, die optisch ansprechend, aber gut zu reinigen sind? Solche Fragen sollten berücksichtigt werden.

    Eine Person reinigt das Sofa mit einem Sprühextraktionsgerät von Kärcher
    Eine Person bedient den Teppichbürstensauger von Kärcher
    Eine Person reinigt eine Küchenfläche mit dem Dampfreiniger von Kärcher
    Eine Person wischt den Boden mit dem Mikrofaser-Moppsystem von Kärcher

    Reinigen mit Konzept: PDIR

    Auf dem Weg dahin, die gesetzten Reinigungsziele zu erreichen, helfen Konzepte wie PDIR: „P“ steht für „Preventative“, also vorbeugende Reinigung in Außen- und Eingangsbereichen; „D“ bedeutet „Daily“, also tägliche Reinigung und die zeitnahe Entfernung von Verunreinigungen. „I“ steht für „Interim“, also die Zwischenreinigung mit ressourcenschonenden Verfahren, und „R“ für „Restorative“, also die werterhaltende Grundreinigung.

    Eine Person reinigt den Fußboden mit dem Trockensauger

    Wie wichtig dieser Ansatz sowohl mit Blick auf Langlebigkeit der eingesetzten Materialien als auch mit Blick auf Nachhaltigkeit ist, illustriert das Beispiel eines Teppichbodens: Werden Teppichböden nicht adäquat gepflegt, sind sie nach durchschnittlich 7 Jahren in einem so schlechten Zustand, dass sie erneuert werden müssen. Wer kontinuierlich die passenden Reinigungsmaßnahmen mit der richtigen Ausrüstung durchführt, kann die Lebensdauer mindestens verdoppeln. Das Resultat: Weniger Kosten für die Renovierung, weniger Ausfallzeiten der betroffenen Räumlichkeiten – und weniger Belastung für die Umwelt, denn ein Teppichboden kann im Schnitt 1000 Jahre brauchen, um vollständig zu verrotten.

    Vielfältige Reinigungstechnik für ein weites Feld

    Neben Planung und Konzept spielt die Wahl der passenden Ausrüstung eine wesentliche Rolle, um effizient für Sauberkeit zu sorgen. Dabei ist zu beachten, dass die Anforderungen stark variieren, die Restaurantküche andere Herausforderungen birgt als das Hotelzimmer und von Spa-Bereich über Tagungssaal bis hin zu Konferenzräumen andere Aufgaben im Vordergrund stehen. Werden der Belegschaft ergonomische, für die jeweilige Aufgabe ausgelegte Maschinen und adäquate Methoden an die Hand gegeben, sind die gesetzten Reinigungsziele gut zu erreichen – und den Gästen wird eine echte Wohlfühlatmosphäre geboten.

    Eine Person reinigt das Hotelzimmer mit einem Akkusauger von Kärcher
    Eine Person bedient ein Sprühextraktionsgerät von Kärcher
    Eine Person reinigt eine Oberfläche in der Küche mit dem Trockensauger
    Eine Person reinigt den Spa-Bereich mit einer Scheuersaugmaschine
    Eine Person reinigt den Boden mit dem Akku-Trockensauger von Kärcher

    Reinigungsaufgaben im Gastgewerbe

    Daytimecleaning / Tagesbegleitende Reinigung

    Daytimecleaning / Tagesbegleitende Reinigung

    Robotik in der Gebäudereinigung

    Robotik in der Gebäudereinigung

    Küchenreinigung

    Küchenreinigung

    Restaurants reinigen

    Reinigung im Restaurant

    Reinigung im Parkhaus

    Reinigung im Parkhaus

    Reinigung in der Geflügelhaltung

    Reinigung von Schwimmbädern / Wellnesseinrichtungen

    Kühlhaus reinigen

    Kühlhaus reinigen

    Treppenreinigung

    Treppenreinigung

    Büroreinigung

    Büroreinigung

    Reinigung Sanitäranlagen

    Sanitärreinigung /Umkleiden

    Reinigung im Hotel

    Hotelreinigung

    Hotelzimmer reinigen

    Hotelzimmer reinigen

    Reinigung von Empfangsräumen

    Reinigung von Empfangsräumen

    Weitere Anwendungsbereiche

    Arealpflege/Außenreinigung

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    Fassadenreinigung

    Fassadenreinigung

    Bodenbeläge reinigen

    Bodenbeläge

    Finanzierungslösungen

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    Pflege von Reinigungsmaschinen

    Pflege von Reinigungsmaschinen

    Nachhaltigkeit in der Gebäudereinigung

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    Aktuelles aus der Branche

    Sales Guide – Download

    Titelbild Guide Gebäudereinigung

    Broschüre Hotellerie & Gastronomie