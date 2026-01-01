Gastgewerbe: Sauberkeit macht Gäste glücklich | Kärcher

Wie wichtig dieser Ansatz sowohl mit Blick auf Langlebigkeit der eingesetzten Materialien als auch mit Blick auf Nachhaltigkeit ist, illustriert das Beispiel eines Teppichbodens: Werden Teppichböden nicht adäquat gepflegt, sind sie nach durchschnittlich 7 Jahren in einem so schlechten Zustand, dass sie erneuert werden müssen. Wer kontinuierlich die passenden Reinigungsmaßnahmen mit der richtigen Ausrüstung durchführt, kann die Lebensdauer mindestens verdoppeln. Das Resultat: Weniger Kosten für die Renovierung, weniger Ausfallzeiten der betroffenen Räumlichkeiten – und weniger Belastung für die Umwelt, denn ein Teppichboden kann im Schnitt 1000 Jahre brauchen, um vollständig zu verrotten.