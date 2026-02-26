Wirtschaftlich, sauber und effizient auf mittleren und großen Flächen: Dank ihrer Variantenvielfalt werden Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschinen jeglichen Ansprüchen gerecht. Hierbei wird stets auf die neueste und kundenorientierte Technik sowie einfacher Handhabung, Zugang und Service besonders großer Wert gelegt.