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    Scheuersaugmaschine B 150 R + D 90 | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel and seat, featuring visible brushes and wheels.

    Scheuersaugmaschine

    B 150 R + D 90

    Artikelnummer: 1.246-020.204