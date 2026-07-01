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    Scheuersaugmaschine B 200 R + R 75 | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor sweeper with brushes and steering wheel, designed for professional cleaning tasks.

    Scheuersaugmaschine

    B 200 R + R 75

    Artikelnummer: 1.246-200.203