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    Scheuersaugmaschine B 200 R + R 90 | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor sweeper with brushes and steering wheel, designed for professional cleaning tasks.

    Scheuersaugmaschine

    B 200 R + R 90

    Artikelnummer: 1.246-200.201