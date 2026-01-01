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    Scheuersaugmaschine B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black top, and visible cleaning solution bottle.

    Scheuersaugmaschine

    B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill

    Artikelnummer: 0.300-411.0