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    Scheuersaugmaschine B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black handle, and visible detergent bottle in holder.

    Scheuersaugmaschine

    B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill

    Artikelnummer: 0.300-410.0