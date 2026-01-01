Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.533-229.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
510
Arbeitsbreite Saugen (mm)
850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
50 50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
3060
Flächenleistung praktisch (m²/h)
1840
Batterietyp
Li-Ion
Batterie (V / Ah)
25.6 / 90
Batterielaufzeit (h)
2.5
Batterieladezeit (h)
7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
max. 6
Bürstendrehzahl (U/min)
140
Bürstenanpressdruck (kg / g/cm²)
29 / 32
Gangwendebreite (mm)
1400
Wasserverbrauch (l/min)
2.5
Schalldruckpegel (dB(A))
65
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
245
Gewicht ohne Zubehör (kg)
159.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1367 x 609 x 1082
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete