Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Scheuersaugmaschine B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black top, and red brushes, featuring wheels and cleaning solution compartment.

    Scheuersaugmaschine

    B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill

    Artikelnummer: 0.300-031.0