Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Scheuersaugmaschine B 80 W Bp DOSE (Scheibe) | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, black handle, and red brushes, designed for professional cleaning.

    Scheuersaugmaschine

    B 80 W Bp DOSE (Scheibe)

    Artikelnummer: 1.259-010.205