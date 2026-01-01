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    Scheuersaugmaschine B 80 W Bp DOSE (Walze) | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black handle, and yellow accents, featuring a cleaning brush underneath.

    Scheuersaugmaschine

    B 80 W Bp DOSE (Walze)

    Artikelnummer: 1.259-010.206