Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Scheuersaugmaschine BD 30/4 C Bp Pack Li | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with a long handle, black and yellow design, featuring wheels and a red brush underneath.

    Scheuersaugmaschine

    BD 30/4 C Bp Pack Li

    Artikelnummer: 1.783-230.0