Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and handle, featuring a brush attachment at the rear.

    Scheuersaugmaschine

    BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.515-403.0

    • 25 l Frisch-Schmutzwasser, 43-cm-Scheibenbürste, Vortrieb durch Bürste
    • Off-Board-Lader + 80-Ah-AGM-Batterie, 2 h Laufzeit, max. 1720 m²/h
    • Sehr kompakte und wendige Maschine
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