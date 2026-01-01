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    Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and handle, featuring a brush attachment at the rear.

    Scheuersaugmaschine

    BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.515-408.0

    • 25 l Frisch-Schmutzwasser, 43-cm-Scheibenbürste, Vortrieb durch Bürste
    • Off-Board-Lader + 90-Ah-Li-Ion-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 1720 m²/h
    • Sehr kompakte und wendige Maschine
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