Scheuersaugmaschine BD 43/35 C Classic Ep | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.515-401.0
Antriebsart
Netzbetrieb
Fahrantrieb
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
430
Arbeitsbreite Saugen (mm)
750
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
35 35
Flächenleistung theoretisch (ft²/hr)
1720
Flächenleistung praktisch (m²/h)
1250
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (g/cm² / kg)
30 - 40 / 26.5 - 28.5
Wasserverbrauch (l/min)
2.7
Schalldruckpegel (dB(A))
70
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Aufnahmeleistung (W)
1400
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
48
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1135 x 520 x 1025
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen