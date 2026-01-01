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    Scheuersaugmaschine BD 43/35 C Classic Ep | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and handle, featuring a brush attachment at the rear.

    Scheuersaugmaschine

    BD 43/35 C Classic Ep

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.515-401.0

    • 35 l Frisch-Schmutzwasser, 43-cm-Scheibenbürste, Vortrieb durch Bürste
    • Kabelbetrieben, max. 1720 m²/h
    • Sehr kompakte und wendige Maschine
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