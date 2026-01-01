Scheuersaugmaschine BD 50/40 RS Bp Pack | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.533-171.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
510
Arbeitsbreite Saugen (mm)
691
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
40 40
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
2200
Flächenleistung praktisch (m²/h)
2000
Batterietyp
Wartungsfrei
Batterie (V / Ah)
36 / 76
Batterielaufzeit (h)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (g/cm² / kg)
20 / 26
Wasserverbrauch (l/min)
1.5
Schalldruckpegel (dB(A))
60
Aufnahmeleistung (W)
1080
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
330
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1118 x 691 x 1316
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen