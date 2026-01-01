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    Scheuersaugmaschine BD 50/40 RS Bp Pack | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with steering wheel, grey body, and visible brush underneath.

    Scheuersaugmaschine

    BD 50/40 RS Bp Pack

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.533-171.0

    • 40 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürstenkopf, Stand-on, 6 km/h
    • Wartungsfreie 76-Ah-Gelbatterie, 2 h Laufzeit, max. 3300 m²/h
    • Sehr gute Wendigkeit, einfaches Auf- und Absteigen, hohe Kompaktheit
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