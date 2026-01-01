Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.127-006.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
510
Arbeitsbreite Saugen (mm)
900
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
50 50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
2040
Flächenleistung praktisch (m²/h)
1200
Batterietyp
Wartungsfrei
Batterie (V / Ah)
24 / 105
Batterielaufzeit (h)
3
Batterieladezeit (h)
12
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (g/cm² / kg)
27.3 - 28.5 / 20 - 23
Gangwendebreite (mm)
1240
Wasserverbrauch (l/min)
2.3
Schalldruckpegel (dB(A))
66
Aufnahmeleistung (W)
1100
Gewicht ohne Zubehör (kg)
40
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1170 x 570 x 1025
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen