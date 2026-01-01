Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li | Kärcher

Die BD 50/70 R Classic Bp ist eine kompakte, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine, die mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, guter Reinigungsleistung, vielen nützlichen Ausstattungsdetails und einem sehr einfachen Handling überzeugt. Dank ihrer kompakten Bauweise ist sie eine ernstzunehmende Alternative zu einer Walk-behind-Maschine, ohne dass der Anwender dabei auf Komfort verzichten müsste. Farbcodierte Bedienelemente sorgen für eine besonders einfache Bedienung, die leistungsstarke, langlebige Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität durch ihre Schnell- und Zwischenlademöglichkeit für höchste Maschinenverfügbarkeit. Die serienmäßige Home-Base, die zur einfachen Mitnahme von Reinigungsutensilien mit Haken ausgestattet werden kann, sowie optional erhältliche Zusatzausstattungen wie der Müllbeutelhalter oder ein Vorkehrmopp runden das einfache, aber umso effizientere Konzept der BD 50/70 R Classic Bp ab.

Einfache Bedienung Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. Kurze Einarbeitungsphasen. Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente. Langlebige Lithium-Ionen-Batterie Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen. Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser. Scheibenbürstentechnik Robuste Bauweise mit integriertem Scheibenbürstenkopf. Hohe Flächenleistung dank großer Arbeitsbreite. Bürstenwechsel erfolgt über Pedalauswurf. Kompaktes und schmales Design Besonders wendiges Gerät. Gute Übersicht auf die zu reinigenden Flächen. Einfacher Transport. Optionales Zubehör: Vorkehrmopp Nimmt den trockenen Schmutz auf und unterstützt so den Reinigungsvorgang. Hilft, Verstopfungen des Saugkanals zu vermeiden.