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    Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with grey body, black seat, steering wheel, and visible brush underneath.

    Scheuersaugmaschine

    BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.161-082.0

    • 70 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
    • 90-Ah-Li-Ion-Batterie, hohe Lebensdauer, bis 2,25 h Laufzeit, max. 2800 m²/h
    • Sehr kompakt und wendig, sehr einfache Bedienung, ext. Schnellladegerät
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