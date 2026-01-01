Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC | Kärcher

Reinigungsstark und batteriebetrieben: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic bietet dank ihrer kompakten, schmalen Bauweise ein hohes Maß an Wendigkeit und Agilität und ist damit auch sehr einfach transportierbar. Ausgerüstet mit einer kraftvollen und langlebigen Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität, die jederzeit zwischengeladen werden kann, sowie 70 Litern Tankvolumen, sind damit mühelos auch längere Einsätze bei der Bodenreinigung möglich. Dazu ermöglicht die BD 50/70 R Classic den Einbau vieler sinnvoller, optional erhältlicher Ausstattungsdetails, wie beispielsweise einer Home-Base mit Haken zur Mitnahme manueller Reinigungsutensilien oder eines Vorkehrmopps.

Einfache Bedienung Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. Kurze Einarbeitungsphasen. Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente. Langlebige Lithium-Ionen-Batterie Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen. Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser. Scheibenbürstentechnik Robuste Bauweise mit integriertem Scheibenbürstenkopf. Hohe Flächenleistung dank großer Arbeitsbreite. Bürstenwechsel erfolgt über Pedalauswurf. Kompaktes und schmales Design Besonders wendiges Gerät. Gute Übersicht auf die zu reinigenden Flächen. Einfacher Transport. Optionales Zubehör: Vorkehrmopp Nimmt den trockenen Schmutz auf und unterstützt so den Reinigungsvorgang. Hilft, Verstopfungen des Saugkanals zu vermeiden.