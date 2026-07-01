Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with grey body, black seat, steering wheel, and visible brush underneath.

    Scheuersaugmaschine

    BD 50/70 R Classic Bp Pack

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.161-071.0

    • 70 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
    • Wartungsfreie 105-Ah-Gelbatterie, bis 2,25 h Laufzeit, max. 2800 m²/h
    • Sehr kompakt und wendig, sehr einfache Bedienung, Off-Board-Lader
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