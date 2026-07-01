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    Einscheibenmaschine BDS 43/150 C Classic | Kärcher

    Kärcher single-disc scrubber with a grey body, yellow handle, and red brush, presented on a plain white background.

    Einscheibenmaschine

    BDS 43/150 C Classic

    Artikelnummer: 1.291-243.0

    • 1500-W-Motor, 430 mm Arbeitsbreite, einfache Bedienung
    • Wartungsfreies Planetengetriebe, geringer Verschleiß
    • Vielseitige Bodenreinigung und Parkettschleifen