Einscheibenmaschine BDS 43/150 C Classic | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Einscheibenmaschine
Artikelnummer: 1.291-243.0
Antriebsart
Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
430
Arbeitshöhe (mm)
90
Bürstendrehzahl (U/min)
150
Bürstenanpressdruck (kg)
43
Schalldruckpegel (dB(A))
66
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
44.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
940 x 430 x 1105
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete