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    Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp | Kärcher

    Sale
    Kärcher upright scrubber dryer with grey body, yellow accents, and ergonomic handle, designed for floor cleaning.

    Scheuersaugmaschine

    BR 30/4 C Bp

    Artikelnummer: 1.783-234.0

    • Kompakte Scheuersaugmaschine, 4 l Frisch-Schmutzwasser, 30 cm Arbeitsbreite
    • Ladegerät und Akku nicht inbegriffen, max. 200 m²/h
    • Rote Walzenbürste, Saugbalken gerade