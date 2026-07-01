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    Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack 36/75 | Kärcher

    Kärcher upright floor scrubber with grey body, yellow accents, and ergonomic handle.

    Scheuersaugmaschine

    BR 30/4 C Bp Pack 36/75

    Artikelnummer: 1.783-228.0