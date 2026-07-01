Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Ep + MF | Kärcher

    Sale
    Kärcher upright floor scrubber with grey body, yellow accents, and a black handle.

    Scheuersaugmaschine

    BR 30/4 C Ep + MF

    Artikelnummer: 1.783-223.0

    • Kompakte Scheuersaugmaschine, 4 l Frisch-Schmutzwasser, 30 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, max. 200 m²/h
    • Mikrofaser-Walzenbürste, Saugbalken gerade