Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack Li | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with a grey and yellow design, featuring a handle and wheels for mobility.

    Scheuersaugmaschine

    BR 35/12 C Bp Pack Li

    Artikelnummer: 1.783-467.0

    • Kompakte Scheuersaugmaschine, 12 l Frisch-Schmutzwasser, 35 cm Arbeitsbreite
    • On-Board-Lader, 21-Ah-Li-Ion-Batterie, max. 1400 m²/h
    • Rote Walzenbürste, Saugbalken gerade, Kärcher Equipment Management kompatibel