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    Rolltreppenreiniger BR 47/35 Esc Ep | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with black top and yellow accents, featuring dual handles and visible brush mechanism at the front.

    Rolltreppenreiniger

    BR 47/35 Esc Ep

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.310-109.0

    • Rolltreppen-/Fahrsteigreiniger, 35 l Frisch-Schmutzwasser, 47 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, 2–3 Rolltreppen/Fahrsteige/h
    • Reinigungs- und Aufnahmebürsten
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