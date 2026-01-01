Scheuersaugmaschine BR 55/40 RS Bp Pack | Kärcher

Die sehr kompakte Step-on-Scheuersaugmaschine BR 55/40 RS Bp Pack mit leistungsstarken 36-V-Batterien kombiniert die Manövrierfähigkeit eines Walk-behind-Gerätes mit der Geschwindigkeit einer Ride-on-Maschine. Der kleine Wendekreis von ca. 120 cm ermöglicht eine sehr hohe Flächenerfassung auch in verwinkelten Bereichen. Die erhöhte Bedienposition bietet beste Übersicht. Die effiziente Walzentechnik garantiert hohe Schrubbleistung und verbesserte Fugenreinigung. Selbst hartnäckiger Schmutz auf strukturierten Oberflächen lässt sich so mühelos entfernen. Dank integrierter Kehreinheit kann auf zeitraubendes Vorkehren verzichtet werden. Sauglippen, Bürsten und Saugbalken lassen sich werkzeuglos binnen Sekunden wechseln. Per Knopfdruck wird der Eco-Modus der Maschine aktiviert. So lässt sich die Unterhaltsreinigung energie- und umweltschonend sowie zeit- und kostensparend durchführen – bei gleichzeitig perfekten Reinigungsergebnissen. Dank integriertem Ladegerät lassen sich die Batterien an jeder Standard-Steckdose schnell und einfach aufladen. Die Maschine ist ideal für Gebäudereiniger und Einsätze in Supermärkten, Industrieanlagen, öffentl. Gebäuden oder Gesundheitseinrichtungen geeignet.

Kompakte Abmessungen Blickfeld beginnt bereits 30 cm vor der Fahrzeugspitze. Für vorausschauende Reinigung. Kompakte Abmessungen ermöglichen schmale Durchfahrtsbreiten sowie einfache Lagerung und Transport. Mit Kehrfunktion Grober Schmutz wird von 2 kontrarotierenden Walzen aufgenommen und in einem Kehrgutbehälter gesammelt. Grober Schmutz wird vorab von 2 Walzen aufgenommen, um das Absaugergebnis nicht zu beeinträchtigen. Einfache Bedienung Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand. eco!efficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel. Automatische Befüllmöglichkeit Einfacher Anschluss an das Wassernetz. Bei vollständiger Füllung schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab. Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können. Eco-Modus Spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel. Einfache Bedienelemente Nur 1 Knopf für alle Einstellungen. Für übersichtliche und einfache Handhabung und geringen Schulungsaufwand. Einfacher Wechsel Sauglippen und Bürste lassen sich werkzeuglos wechseln. Saugbalken lässt sich in Sekundenschnelle wechseln. Extrem wendig Für gute Manövrierfähigkeit, hohe Flächenerfassung und weniger Nachreinigungsaufwand. Komplett aufklappbar Für mühelosen Zugriff auf Frischwasser- und Schmutzwassertank sowie auf die Batterien. Schmutzwassertank ist vollständig abnehmbar. Mit Batterie und Ladegerät Ready-to-go: inkl. leistungsstarker Gelbatterien mit abgestimmtem Ladegerät für eine lange Lebensdauer.