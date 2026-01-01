Teppichreinigungsautomat BRC 40/22 C | Kärcher

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Teppichreinigungsautomat
Artikelnummer: 1.008-062.0
Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol) (m²/h)
500 / 900
Luftmenge (l/s)
47
Vakuum (mbar / kPa)
290 / 29
Sprühdruck Zwischenreinigung (bar)
3.5
Sprühdruck Grundreinigung (bar)
7
Sprühmenge Zwischenreinigung (l/min)
0.38
Sprühmenge Grundreinigung (l/min)
2.5
Arbeitsbreite Saugen (cm)
48
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
22 / 19
Leistung Turbine (W)
1200
Leistung Bürstenmotor (W)
400
Gewicht ohne Zubehör (kg)
44.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
50.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
889 x 470 x 1118
Lieferumfang
Ausrüstung
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Produktinformationen
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