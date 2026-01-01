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    CarpetPro Imprägnierung RM 762 | Kärcher

    Kärcher RM 762 cleaning agent in a white plastic container with label detailing product information and usage instructions.

    CarpetPro Imprägnierung RM 762

    Artikelnummer: 6.295-852.0

    Woolsafe-zertifizierte Imprägnierung für alle textilen Flächen. Versiegelt die Fasern, erhöht deren Widerstandsfähigkeit und bietet Langzeitschutz gegen trockenen und nassen Schmutz.
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