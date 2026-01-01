CarpetPro Imprägnierung RM 762 | Kärcher

Nach einer Grundreinigung eingesetzt verhindert die CarpetPro Imprägnierung RM 762 von Kärcher wirkungsvoll eine schnelle Wiederanschmutzung, verlängert so die Abstände zwischen den Nassreinigungen und hilft damit, Kosten zu senken. Die spezielle Imprägnierung für Synthetik- und Naturfasern ist Woolsafe-zertifiziert, versiegelt die Fasern, statt sie zu verkleben, und erhöht ihre Widerstandsfähigkeit. Trockener Schmutz liegt bei imprägnierten Oberflächen frei auf und kann einfach abgesaugt werden. Nasser Schmutz hingegen perlt direkt an den Fasern ab und ist schließlich einfach zu entfernen. CarpetPro Imprägnierung RM 762 eignet sich zur Anwendung mit Puzzi-Sprühextraktionsgeräten oder auch einfachen Sprühgeräten, ist phosphatfrei und vermeidet damit Algenbildung im Wasserkreislauf.