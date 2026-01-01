CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA | Kärcher

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Artikelnummer: 6.296-127.0Reinigungsaktiver Trockenschaum CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA mit Geruchsvernichter. Mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und beim nächsten Reinigen abgesaugt.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
6
Gewicht (kg)
10.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
230 x 190 x 307
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete