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    CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA | Kärcher

    White container labeled "Kärcher RM 768 Carpet Cleaner," featuring product details and cleaning imagery on the label.

    CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA

    Artikelnummer: 6.296-127.0

    Reinigungsaktiver Trockenschaum CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA mit Geruchsvernichter. Mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und beim nächsten Reinigen abgesaugt.
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