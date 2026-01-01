Teppichbürstsauger CV 30/1 | Kärcher

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Teppichbürstsauger
Artikelnummer: 1.023-121.0
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Arbeitsbreite (cm)
30
Vakuum (mbar / kPa)
193 / 19.3
Luftmenge (l/s)
43
Nennleistung (W)
850
Behälterinhalt (l)
5.5
Standardnennweite ( )
35
Kabellänge (m)
12
Schalldruckpegel (dB(A))
66
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
8.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
340 x 310 x 1215
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen