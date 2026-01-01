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    Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp Adv | Kärcher

    Kärcher upright vacuum cleaner with a detachable nozzle, featuring a sleek grey design and ergonomic handle.

    Akku-Bürstsauger

    CV 30/2 Bp Adv

    Artikelnummer: 1.023-206.0

    • 300 mm Reinigungsbreite, für Teppich-/Hartflächen, geringe Unterfahrhöhe
    • Akkugerät 36 V, Bodenerkennung, Bürstenreinigungsfunktion
    • Fugendüse, Polsterdüse, Flächendüse, Bürstenwalze