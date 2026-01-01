Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp Adv | Kärcher

Serienmäßig mit extra Flächendüse: Der professionelle Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp Adv punktet mit besten Reinigungsergebnissen und Anwenderfreundlichkeit. Der kabellose und kompakte 3-Liter-Bürstsauger passt sich dank automatischer Bodenerkennung an alle Teppich- und Hartflächen an. Die Fasern von Textilböden werden tiefenwirksam gereinigt und sichtbar aufgerichtet. Mit seiner besonders geringen Unterfahrhöhe eignet sich der akkubetriebene und wendige Bürstsauger perfekt für Reinigungskräfte in der Gebäudereinigung oder der Hotellerie zur Reinigung unter Betten und unter anderem Inventar. Ebenso praktisch: die schnelle und hygienische Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion, die komfortabel per Fußschalter bedient werden kann. Von der Bürstenwalze aufgenommene Haare werden durchtrennt und die Reste anschließend automatisch abgesaugt. Der Ein-/Ausschalter, eco!efficiency-Modus und die LED-Anzeige der Akkurestlaufzeit am innovativen Handgriff runden das Gerät ab. Bitte beachten Sie, dass beim CV 30/2 Bp Adv der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu erwerben sind. Ein hochwirksamer HEPA-14-Filter ist optional erhältlich.

Automatische Bodenerkennung Automatische Anpassung der Reinigungsleistung an die jeweilige Oberfläche. Hervorragende Reinigungsergebnisse auf Textil- und Hartflächen. Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter Von der Bürste aufgenommene Haare werden durchtrennt und abgesaugt. Schnelle, effektive Reinigung der Bürstenwalze, ohne diese zu entnehmen. Kontaktlose und damit besonders hygienische Reinigung der Bürstenwalze. Vielseitiges Zubehör Flexible Flächendüse zur Reinigung von Böden, auf Schränken und über Kopf. Praktische Polsterdüse und Fugendüse. Multifunktionaler, innovativer Griff mit LED-Display Mit ergonomisch angebrachtem Ein-/Ausschalter. Mit eco!efficiency-Modus: verlängert Akkulaufzeit, reduziert Arbeitsgeräusch. LED-Display mit praktischer Anzeige der Akkurestlaufzeit. Kompakte Bauweise mit sehr geringer Unterfahrhöhe Der flexible Bürstsauger kann flach auf dem Boden ausgerichtet werden. Erlaubt das mühelose Saugen unter Betten und anderem Mobiliar. 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform Kompatibel mit allen 36 V Kärcher Battery Power+-Akkus und Battery Power-Akkus. Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.