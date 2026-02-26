Desinfektionsmittel

Um den hohen Hygienestandard sicherzustellen, ist die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Böden besonders wichtig. Eine regelmäßige Flächendesinfektion verhindert die Keimübertragung auf Personal und Patienten. Unsere Flächendesinfektionsmittel zeichnen sich durch eine sehr effiziente Desinfektionswirkung, hohe Reinigungsleistung und gute Materialverträglichkeit aus.