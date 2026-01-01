Desinfektionsmittel, flüssig RM 735 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.295-597.0Neutral, wirkungsvoll, materialschonend: das Desinfektionsmittel RM 735 von Kärcher. Wirkt bakterizid (z. B. E. coli), levurozid (z. B. C. albicans) und begrenzt viruzid (z. B. Coronavirus).
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.1
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete