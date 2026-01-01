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    Desinfektionsmittel, flüssig RM 735 | Kärcher

    Kärcher disinfectant liquid container with label showing product details and usage illustrations.

    Desinfektionsmittel, flüssig RM 735

    Artikelnummer: 6.295-597.0

    Neutral, wirkungsvoll, materialschonend: das Desinfektionsmittel RM 735 von Kärcher. Wirkt bakterizid (z. B. E. coli), levurozid (z. B. C. albicans) und begrenzt viruzid (z. B. Coronavirus).