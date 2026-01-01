Desinfektionsmittel, flüssig RM 735 | Kärcher

Ideal geeignet zum Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, in Gastronomie und Hotellerie, im Gesundheitswesen und an vielen weiteren Orten überzeugt unser nach EN 14476 getestetes Desinfektionsmittel, flüssig RM 735 mit höchster Wirksamkeit gegen ein sehr breites Spektrum an Krankheitserregern bis hin zum neuartigen Coronavirus, SARS-CoV-2. Trotz seiner starken bakteriziden, levuroziden und begrenzt viruziden Wirkung ist es besonders materialverträglich und kann sogar auf Acrylglas (Plexiglas®), Linoleum, PVC und eloxiertem Aluminium eingesetzt werden. Dabei ist das Ausbringen sowohl über eine klassische Sprüh-Wisch-Desinfektion als auch großflächig mithilfe eines Reinigungsmittel-Sprayers, einer Scheuersaugmaschine, eines Hochdruckreinigers oder des PS 4/7 Bp Mister möglich. Das Desinfektionsmittel RM 735 ist pH-neutral, frei von Aldehyden, Phenolen, Alkohol oder Chlor und verursacht keinerlei Geruchsbelastung.