Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-596.0Der Desinfektionsreiniger RM 732 verbindet einen effizienten Reiniger gegen starke Verschmutzungen mit der Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
10
Gewicht (kg)
5.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 145 x 248
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete