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    Flächenreiniger FR 30 Me | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with brass nozzle, black handle, and brush, mounted on wheels.

    Flächenreiniger FR 30 Me

    Artikelnummer: 2.640-355.0

    Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C