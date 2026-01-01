Flächenreiniger FR 30 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.642-997.0Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.
Durchmesser (mm)
300
Anschlussgewinde
M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.3