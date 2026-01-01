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    Flächenreiniger FR 30 | Kärcher

    Grey Kärcher surface cleaner with a brass handle and black bristles, featuring the Kärcher logo and "Professional" label.

    Flächenreiniger FR 30

    Artikelnummer: 2.642-997.0

    Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.