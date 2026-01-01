Flächenreiniger FR 30 | Kärcher

Artikelnummer : 2.642-997.0

Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.