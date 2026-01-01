FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754 | Kärcher

Unser auf Lösungsmittel basierter Allround-Grundreiniger FloorPro RM 754 ist die optimale Reinigungslösung zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen von alkaliempfindlichen Böden, beispielsweise Linoleumböden, und eignet sich gleichzeitig auch zur Entschichtung alkalibeständiger Oberflächen, wie zum Beispiel von PVC-Böden. Darüber hinaus ist FloorPro RM 754 auch auf ESD-Böden verwendbar und zur maschinellen Anwendung mit Einscheiben- sowie Scheuersaugmaschinen vorgesehen. Durch seine besonders schaumarme Formulierung ermöglicht er dabei eine sehr effiziente Nutzung des Tankvolumens und damit ausgedehnte Reinigungseinsätze. In der Anwendung pH-neutral überzeugt der Entschichter mit sehr guter Materialverträglichkeit und ist zudem zur Verwendung im Ölabscheider geeignet.