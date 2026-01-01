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    FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754 | Kärcher

    Kärcher RM 754 floor cleaner in a large plastic container with a label detailing product information.

    FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754

    Artikelnummer: 6.295-811.0

    Hocheffizienter Entschichter zum einfachen Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen, auch alkaliempfindlichen Böden. Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich.
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