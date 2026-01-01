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    FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 | Kärcher

    Kärcher RM 752 cleaning solution container with label detailing product information and warehouse image.

    FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752

    Artikelnummer: 6.295-813.0

    Hochalkalischer Industrie-Grundreiniger und Entschichter zum Entfernen hartnäckigster Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen sowie Beschichtungen von alkalibeständigen Böden.
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