FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-545.0Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
240 x 200 x 305
Gewicht (kg)
10.6
pH-Wert
13
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.2
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete