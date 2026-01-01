Griff Fensterwischer Pro MultiLink | Kärcher

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Artikelnummer: 3.345-144.0
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
90 x 30 x 160
Ausrüstung
Anwendungsgebiete