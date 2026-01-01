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    Griff Fensterwischer Pro MultiLink | Kärcher

    Kärcher window vac with a black textured handle and stainless steel blade, isolated on a white background.

    Griff Fensterwischer Pro MultiLink

    Artikelnummer: 3.345-144.0

    • Einfache Handhabung und Schienenwechsel, rutschfester Softgrip
    • Kompatibel mit LAMPO System
    • Edelstahl, PC