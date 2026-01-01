Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Artikelnummer: 1.353-908.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge (l/h)
440 - 990
Zulauftemperatur (°C)
max. 85
Arbeitsdruck (bar / MPa)
20 - 145 / 2 - 14.5
Max. Druck (bar / MPa)
175 / 17.5
Anschlussleistung (kW)
6.4
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
78.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
86.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
650 x 521 x 1100
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen