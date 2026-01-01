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    Hochdruckreiniger HD 13/18-4 SXA Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and handle, grey and yellow accents, on wheels.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 13/18-4 SXA Plus

    Artikelnummer: 1.286-957.0

    • Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
    • Ausgezeichnete Schwemmwirkung
    • LED-Betriebszustandsanzeige