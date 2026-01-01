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    Hochdruckreinigungsanlage HDC Advanced | Kärcher

    Kärcher professional cleaning system in grey, featuring control buttons and standing on four black legs.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreinigungsanlage

    HDC Advanced

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.509-502.2

    • Für 1–12 Anwender gleichzeitig
    • Teilmengenregulierung durch Frequenzumformer
    • Stationäre Versorgungseinheit
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