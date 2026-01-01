Hochdruckreinigungsanlage HDC Advanced | Kärcher

Die Installation einer stationären Hochdruck-Anlage bietet sich für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben an. Die Vorzüge stationärer Anlagen kommen in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen zum Tragen, in denen regelmäßig hohe Anforderungen an die Reinigungsleistung gestellt werden: Wirtschaftlichkeit - jederzeit verfügbar auf Knopfdruck, keine Rüstzeiten, kein Transport von mobilen Geräten. Sicherheit - Installation an einem sicheren Ort, geschützt vor Umgebungseinflüssen; unsachgemäße Bedienung ausgeschlossen. Einschaltautomatik Die Hochdruck-Versorgungseinheiten werden einmalig direkt am Gerät in Betrieb gesetzt. Nach dem Inbetriebsetzen startet die Hochdruckpumpe bei jeder Wasserentnahme automatisch. Ein weiteres Entriegeln ist nicht mehr notwendig. Leistungsfähigkeit Die Versorgungseinheiten sind für die Versorgung von mehreren Entnahmestellen gleichzeitig ausgelegt. Bei den Anlagen der Linie HDC Advanced wird die nicht entnommene Wassermenge nur kurzzeitig über ein Überströmventil in den Schwimmerbehälter zurückgeleitet. Die eigentliche Regelung der Wassermenge wird per Frequenzumrichter an den Pumpen gesteuert. Bei der HDC Advanced wird somit exakt nur die Wassermenge gefördert, die tatsächlich angefordert wird. Abschaltautomatik Bei Unterschreitung der Wasserabnahme unter eine Mindestmenge wird die Anlage abgeschaltet. Eine Nachlaufzeit verhindert den Taktbetrieb bei kurzen Wasserentnahmen. Die Wiedereinschaltung der Kompakteinheit erfolgt automatisch bei Wasserentnahme. Mehrpumpen-Anlagen Bei Kompakteinheiten mit zwei, drei oder vier Pumpen werden entsprechend der entnommenen Wassermenge die Folgepumpen zeitverzögert gestartet oder gestoppt. Folgevertauschung Durch eine Folgevertauschung der Pumpenaggregate wird eine gleichmäßige Betriebszeit aller Pumpenaggregate erreicht. Durch manuelle Umschaltung Automatik/Hand können die Pumpenaggregate auch einzeln betrieben werden. So kann bei Störungen eine Notversorgung erhalten bleiben. Leckageerkennung Kurze Pumpenanläufe, wie sie bei einer Leckage im Rohrnetz auftreten, führen zu einer Sicherheitsabschaltung.

Robust und langlebig Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. Hohe Flexibilität Weitere Zubehörteile oder Arbeitsgeräte können angebracht werden. Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse. Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte. Hohe Gerätesicherheit Leckagesicherung und Sanftanlauf.