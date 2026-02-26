Höchstdruck Reinigungssysteme Noch mehr Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Höchstdruckreiniger von Kärcher. Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können somit selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden. Ideal für härteste Einsätze in der Industrie und Bauwirtschaft.